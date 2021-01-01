Прекрасный адсорбент, который очищает поверхность кожи и выводит токсины. Является щадящей альтернативой скраба для лица даже чувствительной и проблемной кожи.

Наша белая каолиновая глина высшей степени очистки имеет широкую сферу применения – от приёма внутрь в качестве пищевой добавки до косметических процедур. Cодержит в себе минеральные соли и микроэлементы, необходимые человеческому организму для полноценного функционирования.

Где можно купить белую каолиновую глину?

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