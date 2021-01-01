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Белая каолиновая глина

Пищевая глина

Универсальный источник микроэлементов, обладает бактерицидными, очищающими, антипаразитарными свойствами.

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Косметическая глина для лица

Прекрасный адсорбент, который очищает поверхность кожи и выводит токсины. Является щадящей альтернативой скраба для лица даже чувствительной и проблемной кожи.

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Пищевая каолиновая глина
Vegan
Пищевая каолиновая глина
250 г
  В наличии
290 c
Косметическая каолиновая глина
Vegan
Косметическая каолиновая глина
250 г
  В наличии
290 c
Пищевая каолиновая глина
Vegan
Пищевая каолиновая глина
1 кг
  В наличии
550 c
Пищевая каолиновая глина
- 30%
Vegan
Пищевая каолиновая глина
5 кг
  В наличии
1 925 c 2 750 c
Пищевая каолиновая глина
Vegan
Пищевая каолиновая глина
20 кг
  В наличии
7 000 c 11 000 c

Наша белая каолиновая глина высшей степени очистки имеет широкую сферу применения – от приёма внутрь в качестве пищевой добавки до косметических процедур. Cодержит в себе минеральные соли и микроэлементы, необходимые человеческому организму для полноценного функционирования.

Где можно купить белую каолиновую глину?

Для того, чтобы приобрести белую глину в нашем интернет-магазине, добавьте её в корзину, оформите заказ, укажите способ оплаты и комфортный способ доставки.

Если вы не можете определиться с выбором объёма и типом глины, воспользуйтесь услугами специалистов компании Каолиния. Мы всегда на связи и готовы помочь!

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